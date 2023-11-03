民眾黨台中市第一選區立委參選人蔡壁如3日，參加趙少康網路直播節目時指出，藍白合陷入困局，尤其中一選區是藍白合台中示範區，國民黨卻沒有提名人選，她面臨「大人吵架，地方小孩怎麼一起玩？」坦言有壓力，若藍白好好合作，明年政黨輪替就大大有機會。

中一選區立委參選人蔡壁如說，該選區國民黨沒有提名立委人選，她積極整合地方泛藍勢力，像是黃復興、後憲後備軍人、地方國際獅子會、扶輪社、同濟會等社團等，她逐一拜會；之前還參加黃復興99周年，大唱生日快樂歌，她雖不會唱，但感受其團結氣氛。

蔡壁如表示，她在整合地方泛藍勢力過程中，有人告訴她，「大人吵架，地方小孩怎麼一起玩？」，也讓她十分感嘆，地方確實會有些壓力，坦言想合又不敢正大光明合。

蔡壁如說，有人問她說，2黨的聯合政府是不是可以開放小雞們去找柯文哲或侯友宜去站台，她認為要先講好啦，萬一小雞們通通跑向一方，且2黨又沒有合作，屆時黨若祭出黨紀，那就不好，強調一定要合啦。

蔡壁如自我分析選情認為，近日與台中市長盧秀燕合體跑行程、掛看板讓它發酵，目前逐步掌握地方基本盤跟各個團體，雖然選情仍艱困，但她有信心，假設總統可以合的話就更好，小雞們可以一起掛看板，更有力量。

蔡壁如另指，民進黨上任其腐敗程度比國民黨還快；蔡其昌雖然在地方說，選人不選黨，但蔡當了12年立委，海線捷運藍線、台鐵海線雙軌高架化都未實現，2條快速道路間的交通一樣塞；她除整合國民黨地方勢力，也到民眾家中舉行客廳會、周末假日與民健走、傾聽民意。