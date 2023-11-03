民眾黨總統參選人柯文哲聲勢不墜，也帶動不分區立委選情，預估安全名單至少有8席。據透露，前三名確定為前總統陳水扁醫療小組發言人陳昭姿、前時代力量立委黃國昌，以及前台北市副市長黃珊珊；至於引發國籍爭議的陸配徐春鶯則未列名安全名單之內。

民眾黨目前在全國共提名11位區域立委參選人，但不分區立委備受矚目，成為未來新國會扮演關鍵少數的主力部隊。據了解，在完成約談後經過整體評估，前8席安全名單已經敲定，除了前三名之外，第六名為前台北市議員林國成，第八名則是資深媒體人張啓楷；第四、五、七名分別是醫界與法政背景的學者。

據指出，陳昭姿長期推動「代理孕母」制度化，並得到柯文哲大力支持；至於黃國昌、黃珊珊以及張啓楷因為都具有高知名度，以及選舉爆發力，未來都將認養選區並投入下一次的縣市長選舉；而目前擔任民眾黨台北市黨部主委的林國成，目前已經接下總統大選組織後援的任務，接替原本柯辦主任周榆修負責的組織工作。

之前呼聲很高，卻深陷國籍爭議的陸配徐春鶯，雖然柯文哲認為新住民還是該有代表進入不分區發聲，但首批的安全名單並未列名，如果能夠解釋清楚，不排除可能在下一波名單之內；至於之前被點名的戰國策傳播集團董事長吳春城以及具有戰力的前立委邱毅、蔡正元和郭正亮等並沒有出現在名單中。