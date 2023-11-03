市場間的常民生活樣貌充滿無限的生命力及文化能量，在高雄鼓山鄰近內惟市場的內惟藝術中心，邀請擅長參與式與行動藝術的藝術家程仁珮，走訪內惟市場，完成「親愛的，我在市場有一個舞台」的創作計畫，透過訪談與鏡頭，搜集攤商的日常，看見飲食、食材所凝結的家庭記憶與個人的生命狀態。即日起至2024年4月，在內惟藝術中心南側館中樹廊道展出，4件作品及與紀錄片放映，以食物打開內惟市場4個深刻的生命故事

藝術家程仁珮擅長參與式與行動藝術，這次的計畫走訪內惟市場半年之久（作品《甜蜜蜜》）（圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄市文化局局長王文翠指出，內惟市場是在地人對公有鼓山第三市場的暱稱，除了是當地人採買日常食物的地方，更是民眾重要的社交生活場所。內惟藝術中心開館一年，已經成為社區民眾重要文化生活場域。因此在文化部「博物館及地方文化館升級計畫」的支持下，提案「市場邊的內惟藝術中心：凝聚社區情感與記憶的教育展示」，邀請長期以食物為創作內容的在地藝術家程仁珮，展開為期半年的藝術創作計畫「親愛的，我在市場有一個舞台」。期待透過內惟市場的探訪，讓內惟藝術中心與內惟在地的社區連結更緊密。以藝術的視角啟動在地社群能量，使更多人透過觀展，重新體會傳統市場美學及市民生活文化力。

在館中樹廊道展出如同還原市場攤商，民眾可以在內惟藝術中心逛菜市場一樣（圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄市立美術館代理館長林羿妏表示，內惟藝術中心可能是全台最靠近市場的藝文館所，無論平日或假日，常有結束市場採買行程的居民入館參觀歇腳。內惟藝術中心打破一般藝文殿堂的觀賞模式，與民眾親近，因此和長期做飲食觀察的藝術家程仁珮合作，攜手走進內惟市場開啟與社區對話的橋樑。

除了當代攝影，程仁珮本次展覽首度加入浪板、帆布的元素（作品《酸溜溜》）（圖片來源：高雄市文化局提供）

程仁珮深度採訪4組內惟市場攤商：阿朗果汁攤葉文朗先生、菜販林采憶小姐、菜販柬埔寨籍南小姐，與熟食攤許東榮先生。透過採訪並側拍影片，記錄攤商工作日常，從物產運送、販售現場，藝術家更同步採集攤商使用自家食材的食譜，共同建構影片故事內容。程仁珮表示，進入內惟市場如同進入劇場，參與攤商的「演出」，而屋簷底下工作的畫面，一眼望去就像電影場景。

除了4個攤商訪談製作成4幅作品，現場也播放紀錄片（圖片來源：高雄市文化局提供）

文化局表示，「親愛的，我在市場有一個舞台」是認識市場故事的創作計畫，依計畫延伸而來的有「蔬寫詩歌」計畫，採集更多民眾對市場的觀察與想像。11月5日及12日，星期日下午2時，在內惟藝術中心展覽前，只要填寫問卷，與藝術家分享民眾自己的食譜或市場故事，便可交換一種藝術家創作，有詩句的「烙印蔬果」。現場自由參加，烙印蔬果作品數量有限，邀請民眾一起來參與。

內惟藝術中心常常是當地人買菜完畢的休息放鬆之地（作品《香噴噴》）（圖片來源：高雄市文化局提供）

即日起在內惟藝術中心南側館中樹廊道展出4幅藝術家創作的作品（《甜蜜蜜》、《香噴噴》、《酸溜溜》、《鹹津津》）以及公開播映紀錄片，本次展覽程仁珮第一次製作橫式作品。除了當代攝影，亦受到台式市場美學元素的啟發，首次加上浪板、帆布，以拼貼的表現製作裝置。透過這樣的藝術創作，看到了日常的美感，程仁珮希望未來能開啟大眾對於市場美學的觀察。