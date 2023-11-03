中職「台灣大賽」4日登場，將上演首次「龍猿大戰」，兩隊先發投手也在賽前1天公布，樂天桃猿由洋投威能帝先發，味全龍則由徐若熙先發，先搶下首戰勝利對雙方都十分重要，因為翻開過往成績，桃猿先取勝後奪冠機率百分百，反之過去3次先輸首戰後都沒能封王。

龍隊推出徐若熙先發，今年他傷癒復出後對桃猿出賽2場，先發、中繼各1場，共投8局、自責分率1.13，他也是中職相隔14年再次有本土投手扛先發，前一位在中職總冠軍賽扛先發的本土投手已是2009年兄弟象廖于誠，他也以23歲又3天成為史上最年輕的台灣大賽G1投手。

桃猿則是派出威能帝先發，季中才加入中職的他本季對龍隊先發3場拿下1勝1敗、自責分率2.37成績。

根據中職紀錄組給的資料，先搶下第1場勝利的球隊有86.67%奪冠機率，龍隊過去4次打進總冠軍賽，有3次搶下首戰勝利後順利奪冠，奪冠機率75%。

而桃猿今年要挑戰隊史第8冠，過去10次參與台灣大賽，桃猿7次先拿下首勝後都順利封王、奪冠機率百分百，反之，若桃猿先輸掉第1戰，奪冠機率為0，分別是2007、2011、2022年。