由余紀忠文教基金會、環境部氣候變遷署主辦「從永續發展看氣候變遷與治理」研討會議 3日舉行，台大特聘教授駱尚廉（右起）、台大教授葉俊榮、余紀忠文教基金會董事長余範英、中研院院士劉兆漢、環境部氣候變遷署署長蔡玲儀、金管會證期局副局長黃厚銘、台大兼任助理教授劉銘龍等人共襄盛舉。（鄧博仁攝）

氣候變遷挑戰在即！為探討「氣候治理－環境永續再出發」，余紀忠文教基金會今天與環境部氣候變遷署召開研討會，台灣大學法律學院教授葉俊榮表示，世界大多國家為民主政體，民主需要選舉，政黨、政治人物需要選票，因此只有人民可以影響政策走向，呼籲民眾應形成足夠的力量，讓政府知道是認真對待氣候政策，否則恐怕會輪為政治擺動及國際漩渦之中。

「從永續發展看氣候變遷與治理」邀請中研院院士劉兆漢、葉俊榮、台大環工所教授駱尚廉、金管會證期局副局長黃厚銘及台大環工所兼任助理教授劉銘龍分享。

環境部氣候變遷署署長蔡玲儀致詞時表示，氣候變遷是全球最嚴峻的挑戰，今年更已打破世界最高溫紀錄，更可能是工業革命後最炎熱的一年，如何控制溫升不要超過1.5度C成為國際社會共同的目標，我國在也已公布氣候變遷因應法，並把2050淨零排放目標入法，接下來要採取包括碳定價、建構調適、氣候教育及人才培育，盼透過研討會集思廣義能夠有更精進的方向與共識。

「全球共有2348個區域發布氣候緊急狀態」，台大法學院教授葉俊榮以「緊急氣候與民主台灣」為題分享，氣候立法往往會與緊急相關，除了時間緊急外，立法也往往加入許多緊急權概念，近日台灣遇到總統及國會大選，民眾應要思考要把什麼訊息給未來執政的人。

葉俊榮說，其實2050淨零承諾是不是只有承諾就算了，有多少現任的官員、團體100％相信2050能夠淨零？因為人類社會很少承諾如此久，且氣候變遷不止減緩及調適，還有損失與損害的氣候正義，社會要如何滿足正義實現，還是讓無辜的人受害。

葉俊榮提及，有部分的學者認為氣候變遷是顯而易見的問題，但因為民主使政策難以前進，因此提及要如對岸或新加坡的「新威權主義」等，但這樣是對的嗎？還是要如同歐巴馬政府一樣，把氣候變遷灌注至官僚系統中，把氣候災害納入政策成本分析，環評審議時也納入氣候變遷評估。他呼籲，公民社會要站起來，形成足夠的力量，讓政府政黨知道大家是認真以對，否則未來只能隨著政黨擺動陷入國際漩渦中。