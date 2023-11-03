彰化警分局日前指出彰投八卦山脈稜線的139縣道，因少數機車騎士彎道極限壓車的競技耍帥行為，為了被拍攝到帥氣畫面而危險駕駛，這幾年造成了不少起嚴重事故，為壓制上述劣質用路文化，只要機車過彎角度小於60度即會拍照，再由員警過濾無誤後開單，而有網友在臉書社團拍出自行改裝的破解方案，讓不少網友感到哭笑不得。

網友PO出針對壓車開單的破解之法。（翻攝爆料公社）

彰化縣警局還進一步建置完成新科技執法設備，以車牌辨識、智慧影像辨識方式，針對彎道壓車危險駕駛的機車進行自動偵測、照相及逕行舉發，設置地點在139縣道易肇事地點5.8公里到10.2公里區間，也就是李舍咖啡店及少林寺等路段2處彎道附近，宣導期自今天起至11月14日止， 11月15日起執法取締。

彰化縣警局在彰139線設置2處科技執法點，針對彎道壓車危險駕駛的機車進行自動偵測、照相及逕行舉發。（中時資料照）

網友在臉書社團《爆料公社》PO文表示：「裝好了........等一下來去跑山，被科技了可以申訴。」，網友看到紛紛留言：「我只想看犁田，其他的不需要」、「可憐的猴子，祝你下山抄捷徑！」、「傻X飆車仔」、「好好騎車很難？」、「專利申請起來」，大部分網友都不看好這個改裝，該名網友應該是為了搞笑而改裝，至於成品效果到底如何就不得而知了。