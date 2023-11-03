一年一度的雙11購物節將至，許多消費者都會趁這個機會購買新手機，陸媒快科技報導，目前華為、小米的新機在大陸一機難求，蘋果iPhone 15卻在降價促銷。

報導指出，雖然華為Mate 60系列在大陸上市已經兩個多月，但目前仍「一機難求」，如果消費者現在預購，預計也要等兩個月以上才能到貨。門市店員透露，Mate 60非凡大師版更是搶手，即便消費者預付訂金，也不能給出具體的交貨時間。

至於剛開賣的小米14系列，也相當受到大陸消費者的歡迎，首銷僅4小時就打破「天貓、京東、抖音、快手」四大電商平台近一年所有國產手機「首銷全天銷量及銷售額」的紀錄。

報導提到，雖然iPhone 15系列在大陸銷量排名前段班，但不少電商平台都祭出優惠價，像天貓直營店也參與雙11活動，最高優惠幅度近千元人民幣。

Counterpoint報告顯示，蘋果今年第三季推出備受期待的iPhone 15系列，但其在大陸市場的市占卻銳減超過10%，僅為14.2%。