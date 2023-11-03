藍白合進度遲滯，不過民眾黨總統參選人柯文哲今（3日）於臉書貼文「針對在野整合，我將親自說明我們所提出的最終方案。」國民黨主席朱立倫今下午亦舉行記者會解釋國民黨新提出的日本及德國模式。對此雲林縣長張麗善表示，雙方氣氛有一點緩和，符合大家的期待。

張麗善今（3日）受訪表示，看到雙方的氣氛有一點緩和，也願意再談，她覺得這是符合大家的期待，她也呼籲雙方的總統候選人，秉持著大局著想，不要讓百姓失望。

張麗善表示，為達到下架民進黨的一個目標，達到政黨輪替，她希望大家還是能夠為大局著想。