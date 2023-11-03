假冒經理的廖姓車手（男、26歲）依約抵達時，員警火速一擁而上將其控制逮捕。（圖／警方提供）

高雄市一名62歲的施姓婦人，日前遭假投資真詐財詐騙，以股票獲利為藉口，需付交割金400萬，婦人驚覺有詐報警處理，警方將計就計，順利逮捕取款車手，經調查後發現，取款車手竟也是遭網路愛情詐騙，但還是遭警方依法送辦。

據了解，鼓山分局龍華派出所接獲婦人報警並暸解內容後，立即組成專案小組規劃埋伏。員警於前（1）日在相約現場守候多時，一見該名假冒經理的廖姓車手（男、26歲）依約抵達時，員警火速一擁而上將其控制逮捕。廖男面對員警詢問，表示自己是在女友親戚家的證券公司上班，當天是按指示前來向顧客取款。然而廖男所稱的女友，竟是在網路交友軟體上認識，雙方沒有見過面就以老公老婆相稱，讓警方不禁莞爾。為了這名「虛擬老婆」而淪為車手，最後更遭逮捕送辦，實在是得不償失！

鼓山警分局長陳奕良呼籲，宣稱投資標的「高獲利、低風險」往往都是詐騙訊息，詐騙集團常以假冒名人的方式於網路社群登載廣告，使民眾降低防備心，亦會以各種詐術使被害人淪為取款車手，變成詐欺集團共犯，倘民眾接獲可疑、簡訊或網路資訊，皆可撥打165反詐騙專線或110報案專線諮詢，以維護自身財產安全。