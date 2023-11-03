有「學生女神」之稱的藝人馨亞，去年遭爆料造假曾到韓國當藝人練習生的經歷，當時的經紀人「瑞奇」朱俊憲還爆料，曾幫馨亞隱瞞這件事，馨亞不滿提告，瑞奇一度獲不起訴，案經台灣高檢署發回續查後，台北地檢署二度偵查，依據馨亞提出過去她與朱男的對話，證明朱曾對練習生一事表示是「公司包裝」，還要馨亞先不要對外發言。檢方認為，朱男主導假練習生事件在先，後又爆料他被馨亞欺騙，3日依誹謗罪起訴朱男。

馨亞在高中時被挖掘成為培訓藝人，後因不滿合約期間，年收入不到1000元，2021年11月寄存證信函結束合約，並跳槽桃園雲豹啦啦隊。

去年馨亞遭爆料，指她曾聲稱16歲時曾到韓國SM娛樂當過練習生經歷是造假，經紀人朱男當時也表示，有幫馨亞隱瞞過這段事情，馨亞不滿名譽受損，控告朱男，和報導的蔡姓、鍾姓記者涉嫌妨害名譽。朱男則反控馨亞沒有把合約期間演出收入分給經紀公司，涉嫌侵占。

北檢原認為，雙方指控對方犯罪事證均不足，將雙方全部不起訴，馨亞不滿，向台高檢聲請再議，台高檢將朱男部分發回北檢續查。

北檢二度偵查期間，馨亞拿出她過去與經紀人朱男的LINE對話紀錄，證明她對媒體報導她曾到韓國當練習生感到疑惑，朱則回：「公司包裝」，並要求馨亞先沈默不要對媒體發言，進而要馨亞在媒體採訪時說：「在韓國白天上課時不能帶手機，晚上回宿舍才能拿回手機」。

檢方認定，馨亞「韓國假練習生」事件疑為朱男知情且主導， 事後卻對外聲稱「受騙」，並幫馨亞隱瞞，已嚴重影響到馨亞的名譽，不採信朱男說詞，依誹謗罪起訴朱男。