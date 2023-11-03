國民黨新北市議員廖先翔及其父親在汐止的住處，被媒體報導是大型違建，成為新北市議會今（3）日總質詢的焦點，民進黨市議員質疑沒地號、沒建號，難道都沒人檢舉嗎、查不到嗎？痛批市府視而不見，地政局長汪禮國說，經查確實沒有檢舉，就如同民進黨總統參選人賴清德在萬里老家的違建也沒人檢舉。

民進黨新北市議員卓冠廷、李宇翔、陳乃瑜今（3）日在議會聯合質詢，卓冠廷指出，該處沒地號沒裁罰紀錄，甚至沒檢舉紀錄，但新北市近年來違法農舍都都拆了，但從空拍圖看，2003年空空的，到2013、2014年長完到現在，為什麼市府看不到，用衛星可以看得到也可以用AI去比對。

卓冠廷問，難道沒人檢舉嗎？汪禮國說，該案媒體都說市府包庇，從2014年1999陳情案件系統去查，確實沒有這個案子，如同2004年萬里的賴副總統的萬里違建也沒人檢舉。卓問11、12年沒人檢舉嗎？一件都沒有嗎？汪說，沒有，農業局長李玟、工務局長祝惠美都說沒有。

汪禮國表示，國土署有個天眼計畫，若有查到變異點會交給地方政府，一般轉給農業主管機關，原本是草地或林地但現在不是，就會交給地方政府去查。李玟也說，全國都是一致的，都用衛星變異點來查緝。

李宇翔指出，2003年空拍圖看到此處什麼都沒有，2020年路都出來、2014年大致上都作好，2023年變成豪華大莊園，這條路是市府開闢的嗎？祝惠美說，要查一下。李宇翔不滿說，市府11月1日已經去稽查，卻連這條路都不知道，怎麼可以說沒有包庇，何時可以查完、等到選完嗎？

汪禮國強調，市府會查，不會拖到選舉完，就跟賴清德案建一樣，比照一樣的標準。李宇翔提到，該處是法定山坡地，農業局網站顯示地質敏感區，還是山崩地滑，李玟對此表示，這是經濟部公布的，農業局嫁接過來，公開的資料。

但李宇翔指出，據相關規定，農舍最大建築面積不可以超過耕地面積的10％ ，且農舍最大建築面積不能超過330平方公尺、不能超過3層樓，樓地板面積不能超過495平方公尺，該處符合規定嗎？汪禮國表示，所以市府準備要開罰，現階段確實沒有依照農地農用的規定。

陳乃瑜接著質詢大酸，該處掛了門牌，實際卻查不到該門牌號碼，也沒有地號登記、也沒有建號登記，一般局處巡查或空拍機拍到怎麼處理？汪禮國說，案子很多，賴副總統的案子就是有門牌但沒有建物登記的情況。

陳乃瑜回說，賴副總統是有門牌、有號碼的，汪禮國搶話反問有什麼號嗎？沒有建號，引起陳乃瑜不滿反嗆汪，「你質詢我還是我質詢你，你選票幾票？」雙方一度爆發口角衝突，在主席協調下才和緩。

陳乃瑜再問，在保育區濫墾山坡興建豪華莊園，沒使照沒建照沒門牌，工務局無人機計畫查不到嗎？祝惠美說，無人機是查相關大型鐵皮屋。陳乃瑜酸說，這麼巧，廖先翔說盡速補正合法程序，市府教導民眾如何合法化，汪禮國強調，要等廖先翔提出農舍申請。

最後陳乃瑜批評，申請農舍規定就地合法，必須要建照跟使照，新北市政府行政不中立，還反扣監督的議員看到黑影就開槍，市府真的是連看到都視而不見。汪禮國表示，看到隔天就去稽查，並沒有視而不見。