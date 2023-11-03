國民黨宜蘭縣立委參選人黃琤婷3日發表要為宜蘭爭取300億元的「宜蘭建設發展條例」政見，以平衡城鄉發展。（李忠一攝）

民進黨宜蘭縣立委參選人陳俊宇3日以基於人道與人權考量，主張大陸籍學生納入健保，當選立委後會極力推動；國民黨參選人黃琤婷則以比照「花東地區發展條例」，要為宜蘭爭取300億元的「宜蘭建設發展條例」，以平衡城鄉發展。

陳俊宇競選總部副主委陳金德指出，《全民健康保險法》針對外籍或僑生，居住180天以上就會納入健保，但陸生納保問題因根據《兩岸人民關係條例》，陸生來台是停留，不是居留，衛福部應函釋施行細則，盡速讓陸生納保。

陳俊宇說，若陸生納保，保險費每月1377 元，自付6 成，政府負擔4成，依過往健保資料統計，與陸生性質相近的外籍生，正值年輕、身體狀況最佳時期，不會增加健保負擔。

黃琤婷表示，宜蘭縣發展自成體系，但2005年國道5號開通以來，宜蘭地區各方面發展加速，縣府在爭取納入東部建設發展時，被人說我們是北部，然而北部在規畫整體建設時，卻常常獨漏宜蘭。

黃琤婷指出，宜蘭縣民平均每人負擔公共債務是4.13萬元，在花東發展條例及花東基金的幫助下，花蓮縣平均每人負擔公共債務為1.63萬元，台東則是每人負擔33元。

她表示，她擬比照「花東地區發展條例」，研擬提出爭取「宜蘭建設發展條例」，分10年，共編列300億元的宜蘭永續發展基金，平衡城鄉發展，建構韌性永續宜蘭。