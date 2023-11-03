35歲日本男星三津谷亮，出道15年在影視界和舞台劇都有亮眼表現，不過9月他突拋震撼彈，宣布退出演藝圈，而所屬經紀公司也發聲明證實，他從9月30日起終止和公司的合作，「並退出所有演藝事業。」
三津谷亮坦言這段時間不管是身體還是心理都出現問題，雖然他努力在恢復，問題仍無法改善，「以目前狀況來看，我很難繼續工作」，所以他決定息影，他知道突如其來的消息，會給大家帶來不便，他深表歉意，但這是他考慮許多層面做出的選擇。
「我想腳踏實地走完餘生」，三津谷亮希望接下來他可以慢慢思考未來想做什麼，並感謝長久以來支持他的粉絲。而經紀公司也證實，他從9月30日起，就終止和公司合作，而他的部落格和社群平台都已關閉。
三津谷亮2008年參加「第5屆D-BOYS選秀」，獲得評審團特別獎，因而出道，出演過舞台劇《網球王子》第2季、電影《忍者亂太郎》、《向陽之處必有聲》等，是日本知名演員。
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