李子森、杜忻恬節目中互動親密感情好。（中視提供）

陳孟賢、吳美琳相差快12歲互動超逗趣。（中視提供）

由梁赫群、何妤玟、白雲、陳孟賢主持的中視自製戀愛實境綜藝《戀愛上線中》本周推出特別企劃，邀來3組觀眾喜愛的螢幕情侶來到節目上進行約會，來賓都是大家相當熟悉的知名歌手，有「李子森、杜忻恬」、「許志豪、蔡家蓁」、「吳美琳、陳孟賢」，陣容吸睛讓人相當期待。

母胎單身32年的陳孟賢，將在節目中與年僅21歲的吳美琳進行浪漫約會，三組螢幕情侶將透過各種刺激的遊戲活動，以及三天兩夜的朝夕相處，藝人們間的浪漫情愫將透過節目完整呈現給觀眾。

節目一開場，藝人們都在節目中透露自己的理想型，許志豪大方說：「我的理想型蔡家蓁都符合」，蔡家蓁也表示自己的媽媽很喜歡許志豪。年僅21歲的吳美琳則害羞表示自己喜歡「霸道總裁」類型，陳孟賢在先前也透露自己喜歡做事認真的女生。李子森的擇偶條件則是成熟有想法、對未來有計畫的女生，而杜忻恬則是重視儀式感，理想型是元斌。

螢幕情侶們的遊樂園浪漫之旅熱烈展開，杜忻恬玩海盜船時相當害怕，整個人靠在李子森的胸膛，何妤玟看了他們兩人稱「賞心悅目的組合」，還祭出福利若李子森在海盜船上親杜忻恬，將自掏腰包加碼3000元給他們當約會基金，李子森一聽相當認真考慮。

另一組吳美玲更是整個人依偎在陳孟賢身上，互動舉止相當親密。陳孟賢一聽到何妤玟要給李子森、杜忻恬要加碼，質問「妳怎麼不早說，我跟吳美琳可以喇舌」笑翻眾人。最真實的戀愛交友節目《戀愛上線中》每週日晚間10點在中視頻道播出。