中國大陸外交部發言人汪文斌3日主持例行記者會。法新社記者提問，美國昨天宣布對新一批中國企業實施制裁，表示這些企業向俄羅斯供應軍民兩用商品，並支持俄方對烏克蘭的入侵，中方對這些制裁有何評論？汪文斌回應指出，中方將採取必要措施維護權益。

汪文斌表示，中方一貫堅決反對美方泛化國家安全概念、濫用國家力量打壓中國企業。美方在短時間內再次以所謂涉俄為由，對中國企業實施單邊制裁，是典型的經濟脅迫和單邊霸凌行徑。美方應當立即糾正錯誤做法，停止遏制打壓中國企業。中方將繼續採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

美國政府當地時間2日以涉俄為由，制裁包括3個中國、10個土耳其與20個阿拉伯聯合大公國企業在內，逾200個實體及個人，藉以打擊俄羅斯規避制裁能力、與俄方能源及自殺式無人機行業。 綜合路透與《金融時報》報導，美國國務院聲明指出，最新措施針對的是參與西伯利亞「北極液化天然氣2號」（Arctic-2 LNG）大型項目的開發、營運及所有權的主要實體。此外，針對俄軍在烏克蘭使用的 KUB-BLA 和「柳葉刀」（Lancet）自殺式無人機，美國還將其認定的採購生產網路及無人機的製造和設計方法納入制裁對象。