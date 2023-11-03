台北市1名76歲羅姓婦人，日前前往銀行匯款，銀行員驚覺有異請警方到場協助。（翻攝畫面）

台北市1名76歲羅姓婦人，日前前往銀行匯款，銀行員驚覺有異請警方到場協助，松山分局中崙派出所警員楊育陞獲報，為避免民眾發生財產損失，迅速趕赴現場。

警方表示， 警方抵達現場欲釐清案情時，76歲羅姓婦人言詞閃爍，經員警耐心勸說，羅婦始卸下心房，羅婦表示，1名認識一年的朋友稱可購買股票投資獲利，不疑有詐，旋即至銀行表示要用保單借款方式臨櫃提領100萬元，經行員關懷提問，羅民神情有異且說詞反覆，行員直覺遭到詐騙，立即報請警方到場協助查證，員警見狀，識破此為詐騙集團近來慣用之「假投資」手法，且以各種案例說明，羅民才恍然大悟，打消匯款念頭，也表示未來會更加小心，同時感謝松山分局員警的積極協助，成功攔阻詐騙。

松山分局呼籲，投資應透過合法管道，如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理之情形應避免投資，更勿輕信網友來路不明之投資管道，小心求證為防詐之不二法門，如接獲可疑訊息、電話，務必撥打警政署165反詐騙諮詢專線查詢，以防止被騙。