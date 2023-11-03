伊林名模安妮擔任「2023南投溫泉季-我的美麗秋旅記」活動大使，安妮除在台上與觀眾互動遊戲，也趁空檔逛美食攤位，親和力十足的她，難得有機會與粉絲及攤商互動，安妮相當開心。

安妮因應溫泉季主題，一身藍色洋裝出席，在台上與粉絲進行溫泉拳、九宮格翻牌、大風吹等遊戲，她也開心與台下觀眾自拍，另趁活動前後空檔逛美食攤位，享用烤魷魚及肉夾饃等美食，並與攤商聊天，安妮說，人潮很多，攤商忙碌一整天，幾乎沒時間上廁所，真的很辛苦。

許多粉絲專程到南投參加活動，只為一睹安妮風采，還有來自其他縣市的粉絲，大家熱情誇讚她漂亮又會跳舞，其中有位3年前在加拿大念書的女粉絲表示，她希望自己能跟安妮一樣努力讀書及過生活，安妮聽了很感動說，覺得自己好幾年的努力沒有白費。

活動在煙火及無人機表演畫下句點，絢麗場面讓安妮想起自己以前會專程前往澎湖參加花火節，沒想到在南投也能看到這麼精彩的表演，「我從小就很喜歡看煙火，覺得有幸福的感覺。」安妮表示，之後有其他國家的朋友來台灣，一定會推薦友人到南投旅遊，「尤其日本人很喜歡泡溫泉，南投溫泉是美人湯，可以讓皮膚變好，我覺得完全不輸日本。」