福貞2023年第三季合併營收新台幣23.18億元，較上季成長8.82％，雖較去年同期減少7.98％，然在毛利率明顯提升，單季營業利益1.04億元、稅後淨利4,150萬元，不僅較上季成長251.25％、428.43％，更較去年同期虧轉盈，EPS0.19元。

前三季合併營收61.12億元、營業利益1.06億元、稅後淨利1,742萬元，累計前三季獲利已轉正，EPS0.08元，明顯優於去年同期。

邁入第四季，福貞持續優化集團各廠產能效益，目前訂單需求以鐵罐蛋白飲品及鋁罐啤酒為主，其中品牌商因應2024年二月份的農曆春節假期，預計於今年底至明年初啟動備貨，第四季營收動能亦有陝西新廠挹注，全年營運將維持正向可期。

展望全年，福貞謹慎觀察終端快銷品市場需求，彈性調節原物料庫存水位，並優化兩岸七大生產基地產線，在多條產線並行，多元罐型生產運作下，公司將提高產能利用率為首任，且觀察品牌商因應2024年二月份的農曆春節假期，是否於今年底至明年初啟動備貨，第四季營收動能可望有陝西廠挹注，隨著金屬包材產業分眾市場需求推動下，福貞新客戶或新訂單需求持續，全年營運維持正向可期。