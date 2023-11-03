台9線花蓮富源到瑞北路段，因採無防護式中央分隔綠帶設計，事故頻繁，警方設置測速照相設備，盼降低車禍發生率。（花蓮縣警察局提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣目前有36處固定式雷達測速照相機、區間測速科技執法設備，警方公佈，台9線花蓮瑞穗250.8K固定測速照相，9個月開出2.1萬張罰單，最重開罰36000元，並吊扣駕照，堪稱「花蓮測速王」！警方希望用路人能注意道路交通狀況，避免超速或違規行駛。

台9線花蓮瑞穗富源至瑞北段245K至253K，於2019年完成拓寬工程，因道路為景觀大道、路幅寬，採無防護式中央分隔綠帶形式，警方統計當年8月中旬起，到今年2月底，共發生8 件死亡車禍、81件致人受傷事故，警方認為道路具潛在風險。

縣警局今年2月到台9線250.8K瑞北段兩側設置固定測速照相設備，盼能降低車速，其中瑞北段這支固定測速照相設備，2月7日正式啟用，統計到今年10月31日止，已取締超速違規達21008件，為縣內測速照相取締最高的科技執法設備。警方並公布縣內各固定測速照相地點，供民眾上網查詢，也會隨測速設備異動更新。

警方指出，依據「道路交通管理處罰條例」第40條規定，違規超速未滿40公里者，處1200元以上2400元以下罰鍰，超速逾40公里以上的嚴重超速者，依同條例第43條第1項第2款規定，處6000元以上36000元以下罰鍰，並吊扣該汽機車牌照6個月。

警方呼籲，測速與開罰的目的並非與民爭利，而是希望用路人能注意道路交通狀況，避免超速或違規行駛，保障自己生命安全之外，也顧及其他用路人的安危，並且提高道路交通安全意識。