立委陳椒華日前踢爆，三立控制系統業者中嘉股權高達27％，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥1日備詢時證實，三立有法人股東成為中嘉股東，會請相關業者改正。在野立院黨團3日齊聲痛批痛批NCC消極以對；國民黨總統參選人侯友宜競辦也痛批，NCC已違背獨立監理機關的神聖使命，不再是獨立機關，搖身成為「髒兮兮」變成執政黨的政治打手，證明民進黨的「順我者生、逆我者亡」。

侯友宜競選辦公室指出，號稱獨立機關的NCC，卻成民進黨的打手。NCC面對中天新聞直接關台，面對鏡電視就上架，現在三立電視台入股中嘉有線電視系統台，疑違反媒體壟斷條款，NCC卻未有大動作行動，行政院長陳建仁只說相信NCC的判斷，儼然「順我者生、逆我者亡」。去年NCC更要推動數位中介法要把管控言論力道從電視延伸到網路。

侯辦指出，2018年民進黨選舉大敗，行政院前院長蘇貞昌曾親自點名NCC沒有作為，NCC先開罰中天100萬後，前主委詹婷怡請辭獲准。2020年NCC決議不讓中天新聞台換照，而蘇貞昌則是說「尊重NCC審查與決定」。不過就在今年，台北高等行政法院今撤銷處分，這就是「逆我者亡」。

今年NCC審查鏡電視，有立委接到內部檢舉，堅持對鏡電視爭議徹查的NCC委員，因為確診請假，主委陳耀祥卻趁機將許可案排上議程，讓鏡電視順利過關上架。不過也有立委拿出音檔，指鏡新聞時任董事長表示蘇貞昌「找了NCC主委陳耀祥」，這就是「順我者生」

侯辦痛批，如今三立電視台入股中嘉有線電視系統台並持股27％，但NCC當初對中嘉交易案的附款要求「非經本會核准，參與投資受讓人事業之關係企業或自然人股東，不得直接或間接經營或控制新聞頻道」，三立電視台疑違反媒體壟斷條款。

面對三立的爭議，現任主委陳耀祥只說「限期改正」，不能改正才要討論撤照，競選辦公室表示，蘇貞昌一句沒有作為，NCC關了中天，三立疑違反媒體壟斷條款卻是限期改正，現在陳建仁只說了「相信NCC的判斷」，更加證明「順我者生、逆我者亡」。

去年NCC推動數位中介服務法，強調強化處理違法內容，打擊假訊息與認知作戰，這代表NCC有意把「順我者生、逆我者亡」的黑手，從電視頻道延伸到網路，這被外界形容言論自由開倒車，最後蘇貞昌才說要等待大家能接受再繼續進行，並未中斷該條法，代表民進黨要管控網路言論的心並未停止。

競辦表示，NCC從中天、鏡電視、三立案例，到推動數位中介服務法，民進黨展現的就是「操控媒體的決心」，乖乖聽話就給糖、不聽話就打壓，民進黨過去說好的「黨政軍退出媒體」，現在看來就像謊話與笑話，所以NCC只有打掉重練。