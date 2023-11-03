地緣政治敏感度升溫，政府持續推動國防自主政策，擴大國內軍工產品採購金額與範圍，帶動全訊軍規等級的PA出貨量持續攀升，今年前十月政府標案相關的國防PA模組及次系統產品，出貨量較去年同期成長超過2成，公司預估，隨年底標案出貨高峰來臨，整體營運可望再攀高峰。

展望後市，全訊指出，隨時序進入第四季國防標案出貨旺季，高階國防用固態功率放大器出貨量可望持續提升，海外軍工客戶PA訂單量也穩健成長，加上航太及商用衛星通訊的新產品訂單增加，可望帶動公司營收及獲利表現持續走強。

另外，全訊除站穩政府國防用PA市場外，在航太及商用衛星通訊產品市場上亦有所斬獲，全訊與國家太空中心（TASA）完成正式簽約，受託開發、設計並製造的X頻段低軌衛星設備用的氮化鎵（GaN）大功率放大器晶片（PA MMIC），以及低軌道衛星（LEO）合成孔徑雷達（SAR）用的X頻段近千瓦固態功率放大器（SSPA）模組。

其中，X頻段低軌道衛星用的SSPA模組已於去年底通過第一階段的模組功能測試及驗證，今年下半年開始進行包含太空輻射測試在內的工程驗證。

而全訊亦為工研院（ITRI）開發低軌衛星通訊酬載用的K頻段多通路功率放大器晶片（MMIC Chip），該項產品已於今年中成功完成試產，並接獲客戶批量生產訂單，預估明年起將開始量產出貨，低軌道衛星通訊相關產品將可望成為公司未來新一波的發展動能。