下周三（8日）是24節氣的立冬，表示冬天來臨了，清水孟國際塔羅小孟老師在臉書粉專提到，立冬時有4禁忌必須注意，例如不宜過早外出，另外巨蟹座、獅子座、處女座要格外小心，若有隱疾或舊疾，立冬後容易爆發身體不適。

1、不宜過早外出

立冬後天氣轉寒，年紀大的長輩若太早出門，心血管收縮容易造成不舒服。俗話說「立冬一日，水冷三分」，表示立冬非常寒冷，外出容易感冒，建議需早起者外出時多穿衣服，注意身體保暖。

2、不宜飲用大量熱水

立冬是極寒日，喝過熱的水容易使磁場忽陰忽陽、忽冷忽熱，導致身體不適。

3、忌洗熱水澡過久

立冬極寒日空氣中陰氣極盛，洗澡過久會使陽氣下滑，室內溫度被大量陰氣覆蓋，導致皮膚乾、騷癢，嚴重還有脫皮狀況，建議最好快速洗完，孩童更是要注意，洗完澡容易打冷顫，冷到恐產生筋骨濕寒，容易骨頭酸痛。

4、忌激烈運動

立冬天氣較寒，過度跑步運動，容易導致心血管收縮劇烈，此外長輩也要多加留意，容易有心血管的疾病發生，運動要適量且溫和一點。

小孟老師最後提醒，巨蟹座、獅子座與處女座屬於夏天的星座，若有隱疾或舊疾，立冬後容易爆發身體不適，建議多喝花果茶調養身體。另外，俗話說「秋冬養陰」，陰氣從晚上9點開始，立冬後最好養成早睡早起的習慣，睡眠充足才能補足精氣、活化身體。