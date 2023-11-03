高雄市民族國中三年級師生1日起到北、中部畢業旅行，2日深夜陸續出現49人疑似食物中毒，身體不適送醫，該團於2日晚間曾到桃園市石門某活魚餐廳用餐，衛生局派員到場檢查，發現廚房環境共有13項缺失，令限期改善，並現場抽驗同批留樣檢體1件回局化驗。

衛生局食品管理暨檢驗科長薛惠文表示，有關高雄某國中疑集體食品中毒案，衛生局3日上午接獲苗栗縣衛生局通報，初步調查該團包含師生家長及領隊共計146人，有49人昨晚8點起陸續有學生及領隊出現腸胃症狀，噁心、嘔吐、腹瀉、發燒等均有就醫，今日該團已全數返回高雄。

薛惠文指出，經查24小時內共同攝食餐廳有3家，其中2日晚餐在桃園石門某活魚餐廳用餐，衛生局已派員前往查核，現場查核發現廚工手部皮膚完整無身體不適症狀，但廚房作業環境有蜘蛛絲、病媒蹤跡、牆面不潔、地面凹陷、門窗無病媒防治措施等13項缺失，不符合食品良好衛生規範準則。

衛生局責令餐廳業者限期改善至11月6日，屆時複查若不合格，將違反《食安法》第8條規定，將依同法第44條裁罰6萬以上、2億元以下罰緩，衛生局人員也在現場抽驗同批留樣檢體1件，帶回局化驗。