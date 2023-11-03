宇珊（左）和風田（右）主持新節目，威廉（左二起）和直排輪國手擔任嘉賓。（年代提供）

女團Popu Lady成員宇珊10月31日和交往4年圈外男友正式登記結婚，今（3）日她出席和風田搭檔主持的年代最新節目《今天推什麼》記者會，升格人妻後首露面，她甜笑表示因為和老公交往第一天就同居，感情很穩定，今天當人妻第3天，沒有太多感受。

她透露老公任職外商公司，得意老公喝洋墨水。被問到做人進度？她笑回，「常常做，但不一定做人」，現階段仍想先拚工作，享受兩人世界，但如果寶寶還是提早報到，仍會「歡迎光臨。」

宇珊透露《今天推什麼》是她第一次擔綱節目主持重責，出門工作前心情很緊張，老公還特別和她說：「老婆你一定可以做得很好的。」穩定她的心情，也讓宇珊覺得選對人，「結完婚之後，是經歷生活的每一刻，才會覺得這個人選對，我第三天就知道我選對人了。」

威廉（中）擔任風田（左）和宇珊（右）新節目的神秘嘉賓。（年代提供）

威廉今天擔任神秘嘉賓，提到當爸心得，他說看著太太經歷生產的一切，覺得太太很偉大，「最近看我媽的眼神都更關愛了。」也表示對太太的感情更熱烈了，當場被虧是否要生第2胎？他突然尺度大開自爆月子中心只有一張床，有時候睡覺，腳會不小心跨到老婆身上，風田在旁說：「先讓她休息啦。」

風田則被關心交女友進度，他說現在單身中，立刻被威廉爆料「玩很大」，曾花錢請女生跳舞，1分鐘竟花了800元，風田還大讚，「她們穿很辣喔。」