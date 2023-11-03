全球電腦與智慧電子巨擘蘋果公司表示，第4季財報銷售額連續第4個季度下降，其中受中國市場明顯下滑影響較大，而中國市場表現不佳原因是該公司面臨中國大陸經濟普遍地放緩，以及來自智慧手機對手華為的競爭。

《華爾街日報》報導說，第4季度財報顯示蘋果已連續4個季度收入同比下滑，這是數年來收入下滑持續時間最長的一次，其銷售總額為895億美元，同比下降不到1%，基本符合分析師的預期，不過淨利潤約為230億美元，超出了預期。財報公布後，蘋果股價在盤後交易中小幅下跌。

儘管市場對智慧手機的需求普遍下降，但蘋果公司表示，iPhone業務仍增長了2.8%，總銷售額438億美元，符合分析師的預期。今年9月蘋果發佈iPhone 15系列4款手機，包括鈦金屬外殼和功能更強的攝像頭機型。

蘋果公司指出，做為該公司第3大市場中國業務本季度萎縮2.5%，銷售額151億美元，不及分析師的預期。目前蘋果在中國面臨多種挑戰，包括普遍的經濟放緩、更激烈的中國市場競爭和更嚴格的政府監管審查措施。