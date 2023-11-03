高雄市民族國中前往中北部戶外教學，2日晚間入住苗栗尚順君樂飯店後，發生48名師生及1領隊，共49人陸續因嘔吐、腹瀉等情況就醫，疑似集體食物中毒。由於2日午晚餐分別到竹縣六福村樂園內餐廳、桃園石門水庫吃活魚，新竹縣衛生局接獲通報後，即刻前往六福村稽查。

民族國中師生2日中午至六福村金鳳樓餐廳用餐，衛生局接獲食品中毒通報後，第1時間掌握食用菜單，內容為：海苔玉子燒、蔥香淋土雞、新竹炒米粉、桂筍燜控肉、玉米香滑蛋、奶油可麗餅、清蒸時鮮魚、季節炒時蔬、福菜貢丸湯及四季水果盤，並立即指派相關稽查人員至現場啟動食品中毒稽查。

衛生局食品藥物科科長沈淑芳指出，稽查項目包括採樣當餐菜單食餘留樣檢體，及用餐環境與製餐廚房進行食品安全環境衛生，另針對廚工也展開採檢，包含廚工檢體如糞便或手部傷口等。

衛生局將持續積極追踪辦理後續稽查及檢驗結果，並依相關規定辦理後續事宜。不過衛生局也表示，目前暫未接獲其他遊客有類似反映或通報。