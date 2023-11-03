品酩，是品味生活的一部分，威士忌行銷策略積極融入在地文化與生活，高原騎士（Highland Park）近期與米其林主廚餐廳Wildwood攜手，美食與佳釀完美結合，更加融入生活當中。

高原騎士Cask Strength Release No.4威士忌，具備獨特石楠花蜜香和圓融煙燻雪莉風味。（Highland Park提供）

高原騎士近日新登場的Cask Strength Release系列編號No.4威士忌，首度以波本桶和波特桶釀作，由首席釀酒師Gordon Motion親自嚴選橡木桶，除了有高原騎士獨特的甜蜜與煙燻韻味，還有香烤椰香和土耳其軟糖的誘人香氣，為了凸顯佳釀的特色，近期與米其林主廚餐廳Wildwood在今明兩天攜手合辦「原酒本色」品酩餐會，Wildwood以龍眼木直火燒烤的料理風格，與佳釀完美配合。

高原騎士酒體風格強勁濃烈，強調原桶強度威士忌，堅持百分百不稀釋，並且透過非冷凝過濾技術以「原汁、原色、原味」裝瓶，品飲時舌尖上先迎來清新粉紅葡萄柚和芬芳玫瑰水的氣息，隨後則是石楠花蜜香及煙燻雪莉風味，層次豐富且富含深度，與碳烤、燒肉等美食料理十分合拍。

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