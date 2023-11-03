民進黨總統參選人賴清德萬里老家遭爆違建，近期又指出查無稅籍資料，欠繳10年8萬房屋稅，地價稅也沒繳，引發爭議。台北市議員、國民黨立委參選人張斯綱透露，日前自己經過賴清德老家附近時，發現當地有國安人員布設的崗哨在看守，蓋在礦業用地上的違建、不用繳稅、不知道有沒有人住，還有特勤站哨，「好貼心喔」。

張斯綱今(3日)在中天直播節目《線上面對面》表示，有一天他去賴清德老家外面，外面有個國安的崗哨、有國安人員在站哨，「我一靠近，國安人員馬上就到我們旁邊，觀察我們在幹什麼」。

張斯綱說，當時他把手機拿起來，對方本來想阻擋，但可能又不太好意思，就在觀察他想做甚麼。張斯綱也趁國安人員沒注意到的時候，拍下一張賴清德老家的照片，「兩個禮拜前，賴清德老家的情況，目前來看違建依然存在」

張斯綱在《線上面對面》節目中秀出2周前實地到賴清德老家拍攝的照片，透露當時一靠近就被國安人員觀察。(翻攝自中天電視YouTube頻道)

主持人張介凡看到照片後也悄悄說了一句，「看起來還蠻…蠻…蠻不錯的」。張斯綱說，這裡是一條小道、小馬路，國安哨就在違建旁邊，有一個國安人員在守著。

張介凡也驚呼，所以特勤中心連違建都要保護，好貼心哦，暖、暖到爆。張斯綱也酸說，「好貼心哦，不知道裡面有沒有人住，這部分還是要請賴副總統自己來回答」。

據《自由時報》９月６日報導，賴清德老家的鄰居表示，中福84號，其實是賴的親戚家，並非賴清德名下，他的親戚已經過世，現在沒有人住，但賴清德偶爾會回來住，有時晚上有看到賴副總統回來。

張斯綱總結，賴清德老家是蓋在礦業用地上的違建、不用繳稅，還有花費公帑的國安特勤人員幫他站哨，而且也不知道裡面到底有沒有人住，不知道這地方到底有甚麼需要國安保護，國安應該是保護總統、副總統本人，但現在賴又不住在老家，可以這樣長期有崗哨嗎？

張斯綱還說，只要開車經過那邊，國安人員很敏感，就會走出來，自己只是走下車子轉一轉，對方就會緊盯他在做甚麼，「那個地方是一個開放道路，我觀賞風景不可以嗎？」

張介凡也提到前總統馬英九做對比，當時馬英九是跟夫人搬進中興寓所，文山區的老家也是有人站哨，但馬英九的老家是合法的房子，好像媽媽還是姊姊有住在那邊，馬英九偶爾也會回去，而且重點是那棟房子是買的、有繳稅，登記在馬英九名下，國安派一小組人配合派出所站哨也合理，但賴清德好像說老家沒人住？而且還是違建。