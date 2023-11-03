台中市豐原區南陽國小和平樓使用45年卻老舊破損，經國民黨立委江啟臣爭取1.43億元經費於2021年動工重建，預計今年12月底啟用。（江啟臣服務處提供／張妍溱台中傳真）

台中市豐原區南陽國小學生人數計3116人，居全市之冠，校內和平樓使用45年卻老舊破損，經國民黨立委江啟臣爭取1.43億元經費、前年動工重建，預計今年12月底啟用；另葫蘆墩國小露天操場每逢下雨，影響教學課程及體育訓練進度，江3日會勘時允諾，極力爭取中央預算補助，增設校園風雨球場。

立委江啟臣與地方市議員至南陽、葫蘆墩國小會勘；江啟臣指出，他爭取1.43億元重建南陽國小和平樓，目前已進入最後驗收修正階段，最快12月底啟用。南陽國小校長尤長亮另提球場修繕計畫，將送交教育部國民及學前教育署，可望在113年度編列經費改善，江也允諾全力爭取。

江啟臣委員表示，南陽國小建校80年，校舍老舊破損，學生數又多，除爭取1.05億經費興建仁愛樓、信義樓，目前已完工，又為校方爭取增設風雨球場，並同步爭取和平樓的重建經費達1.43億元，完工後可望給學子們一個安全、舒適、嶄新的學習場域。

立委江啟臣與一行人至葫蘆墩國小會勘時指出，2021年會勘其校園，當時校方提出校內PU跑道與籃球場年久失修，跑道與球場多處破損不平整，恐增加學童使用的危險性，他極力爭取經費887萬元，協助葫蘆墩國小PU跑道與籃球場整修完成，於今年9月間完工啟用。

葫蘆墩國小當場提出，緊鄰校園之消防公園籃球場改建成風雨球場，提供教學及課餘時段給社區居民使用。江啟臣則表示，葫蘆墩國小位於新興重畫區，學生成長幅度快速，除替學校翻新PU跑道、籃球場，考量原運動環境不敷使用，將全力爭取教育部預算補助，增設風雨球場。