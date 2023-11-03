哈瑪斯陸續公佈了幾支影片，最新的一支影片揭示出，位於加薩南部地區與以色列梅卡瓦4型主力坦克（Merkava IV）接戰畫面。一名哈瑪斯戰士飛奔靠近以色列坦克，放置好爆裂物，拉開引信後逃脫，隨後第二員使用RPG-7火箭推進榴彈發射器將其擊毀後，倆倆遁入地道之中，讓人想起二戰太平洋戰爭日軍的地道戰惡夢。
據公開資訊情報來源3日畫面，第一員所安置的爆裂物不是隨便亂放的，這枚炸彈精準的放在梅卡瓦主力坦克的「戰利品」主動防衛系統（Trophy）下方，旨在摧毀坦克的防護機制。
戰利品系統主動防衛系統，是拉斐爾公司為以色列陸軍梅卡瓦主戰坦克所設計的主動防護系統，戰車的周圍安裝4組相控陣雷達與硬殺射彈，以及一套全自動中控電腦，用來攔截來襲所有已知威脅，無後坐力砲彈、反坦克火箭彈、迫擊砲與反坦克飛彈等。
第二員隨後抓起RPG-7使用105毫米串聯彈頭，僅從畫面中無法判斷出這是俄系的PG-7VR串聯彈頭，還是哈瑪斯的仿製前者的「雅新」（Al-Yassin）105毫米串聯彈頭（Tandem Warhead）號稱梅卡瓦殺手（Merkava Killer）。
目前尚不得而知雅新的穿深為何，但是俄系PG-7VR串聯彈頭穿深可達750毫米均質裝甲（RHA）若被彈目標裝有反應裝甲的話為600毫米。
前陣子另一支影片顯示出，另一名從地道竄出的哈瑪斯使用一樣的彈頭1發擊毀雌虎步兵戰鬥車（Namer IFV）該車同樣使用梅卡瓦主力坦克4型底盤和車身。
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