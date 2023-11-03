哈瑪斯陸續公佈了幾支影片，最新的一支影片揭示出，位於加薩南部地區與以色列梅卡瓦4型主力坦克（Merkava IV）接戰畫面。一名哈瑪斯戰士飛奔靠近以色列坦克，放置好爆裂物，拉開引信後逃脫，隨後第二員使用RPG-7火箭推進榴彈發射器將其擊毀後，倆倆遁入地道之中，讓人想起二戰太平洋戰爭日軍的地道戰惡夢。

🔴 Hamas released footage of its engagement with Israeli vehicles in Hay Al-Zaytoun in Gaza. pic.twitter.com/OaLiCph2bv — Palestinian Resistance 🇵🇸 (@ME_1948_Updates) November 2, 2023

據公開資訊情報來源3日畫面，第一員所安置的爆裂物不是隨便亂放的，這枚炸彈精準的放在梅卡瓦主力坦克的「戰利品」主動防衛系統（Trophy）下方，旨在摧毀坦克的防護機制。

戰利品系統主動防衛系統，是拉斐爾公司為以色列陸軍梅卡瓦主戰坦克所設計的主動防護系統，戰車的周圍安裝4組相控陣雷達與硬殺射彈，以及一套全自動中控電腦，用來攔截來襲所有已知威脅，無後坐力砲彈、反坦克火箭彈、迫擊砲與反坦克飛彈等。

第二員隨後抓起RPG-7使用105毫米串聯彈頭，僅從畫面中無法判斷出這是俄系的PG-7VR串聯彈頭，還是哈瑪斯的仿製前者的「雅新」（Al-Yassin）105毫米串聯彈頭（Tandem Warhead）號稱梅卡瓦殺手（Merkava Killer）。

目前尚不得而知雅新的穿深為何，但是俄系PG-7VR串聯彈頭穿深可達750毫米均質裝甲（RHA）若被彈目標裝有反應裝甲的話為600毫米。

🇮🇱🇵🇸 Standing IDF armored vehicles in groups as targets began to yield results.



Hamas militants, using their tunnels, approached one of these armored vehicle parking lots, which was not guarded in any way along the perimeter, and shot at a heavy Namer armored personnel carrier… pic.twitter.com/603jVrtBks — Zlatti71 (@djuric_zlatko) November 2, 2023

前陣子另一支影片顯示出，另一名從地道竄出的哈瑪斯使用一樣的彈頭1發擊毀雌虎步兵戰鬥車（Namer IFV）該車同樣使用梅卡瓦主力坦克4型底盤和車身。