以色列大約4週前開始攻擊巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯的目標,藉以回應哈瑪斯致命的跨境襲擊。以色列政府表示,將把在以國境內工作的加薩民眾,遣返至遭圍困的加薩走廊。

法新社報導,以色列戰時內閣昨天晚間透過聲明宣布:「以色列正中斷與加薩的所有聯繫。不會再有來自加薩的巴勒斯坦勞工。」

聲明還提到:「戰爭爆發當天在以色列的加薩勞工,會被送回到加薩。」但未具體說明有多少人將送回加薩走廊(Gaza Strip)。

以色列國防部負責與巴勒斯坦人協調的「領土內政府活動協調局」(Coordination of Government Activities in the Territories,COGAT)表示,以色列與哈瑪斯(Hamas)的衝突爆發之前,以國已發放工作許可給大約1萬8500位加薩民眾。

關於10月7日哈瑪斯襲擊發生時在以色列境內工作的加薩民眾人數資訊,「領土內政府活動協調局」沒有立即回覆法新社的置評請求。以色列官員指出,哈瑪斯武裝分子當時跨境襲擊以色列南部,造成至少1400人死亡。

由哈瑪斯控制的加薩走廊衛生部門聲稱,襲擊發生後,以色列對加薩走廊展開猛烈轟炸,迄今已造成9000多人喪命,其中大多數都是平民。