台東縣運動園區游泳池今年6月底啟用，近日公告將整修。（蔡旻妤攝）

台東縣運動園區游泳池今年6月底才風光啟用，近日卻張貼整修公告，台東縣議員黃治維今天在臉書提出質疑，「台東縣運動園區游泳池剛耗費5000多萬整修，僅開幕4個月就宣布休館？」台東縣體育場長林威有回應，依照泳客回饋調整相關設施，原本的另行公告開放日期，也改為12月開放，將朝全年開放努力。

台東縣運動園區游泳池6月30日試營運並啟用，今天卻公告「因本館將進行設施改善工程，將於11月1日起休館，重新開放時間將另行公告…」

黃治維批評，才剛花5000萬整理如今又要整修，縣民需要長年可以游泳的地方，加上縣內國中小學生也需要上游泳課，並進一步建議焚化爐回饋金用來補貼溫水系統。據他了解，泳池有部分缺失需做改善，施工時間預估大約1個月，原本場館對外公告開放時間將另行公布，他認為公共設施關閉整修應善盡告知義務，才不會讓民眾以為游泳池一到了冬天就關門而苦苦等待。

林威有說明，泳池自6月底起試營運，經過4個多月陸續接受到使用者的意見回饋，包括部分區域積水及排水不佳等，因此必須閉館調整相關設施，提供民眾更安全及舒適的戲水空間，預計12月底前完成，他坦言原公告內容不夠完整，已請營運廠商立即修正公告內容，避免民眾誤會只有夏天才開放，完成後朝向全年開放努力。