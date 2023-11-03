高雄近年新增不少特色公園，但公園維護成一大考驗，市議員白喬茵希望市府能多元思考維護手段，提升公園維護效率。（任義宇攝）

高雄市府近年積極推動特色公園改造，今年預計共有86座特色公園，不過卻遭家長反映公園設施有維護上問題，福山公園孩童遊具就出現多處網子破損，恐釀孩童受傷，市議員白喬茵也說，希望市府改善維護效率維持公園品質。公園處回應，轄管公園皆派員定期巡查，並於明年度增加維護預算，如有發現設備損壞將錄案並辦理修復。

家長反映，日前帶小朋友到福山特色公園遊具遊玩時，發現公園內攀爬類遊具竟然出現破損，若孩童沒爬穩或腳滑，恐卡進洞裡造成受傷，認為特色公園遊具雖然較公園內常見的罐頭遊具，對小孩有較大吸引力，遊戲方法也較新鮮有趣，但仍要注意維護問題避免發生憾事。

市議員白喬茵也說，今年公園處共編列3億多經費，要維護全市包含特色公園在內共834座各式公園，未來4年市長目標要有150座特色公園，未來維護上會是一大挑戰，希望市府思考多元的管道，包含社區認養、大樓、建商認養等，或是由政府成立公園管理基金，來改善維修經費不足跟效率不彰的問題，讓維護效果跟上特色公園新設速度。

工務局公園處表示，公園兒童遊戲場皆依國家標準規範設計，並經認證試驗公司檢驗合格符合安全，針對公園維護部分，皆有派員定期巡查，如有發現設備損壞將錄案並辦理修復，維護經費今年度共編列3.09億用於公園清潔、植栽、土木設施及遊具維護等工項，明年度增加5000萬到3.59億來加強維護。另外，針對福山公園遊具損壞部分，將立即派員前往修復。