印度商業與工業部部長戈雅（Piyush Goyal）表示，印度正考慮在本地向高碳排產品加徵稅金，再將稅收用於支持綠能轉型，以避免歐盟對印度外銷商品加徵碳關稅。

路透社報導，歐盟4月通過碳邊境調整機制（CBAM），將自2026年起對鋼鐵等高碳排貨品課徵碳關稅。這項計畫引起印度關注，也與歐方會商相關議題。

戈雅表示，若產品出口國在本地徵收碳稅，到歐盟就不會被額外課稅。他在一場產業活動上說：「我們將透過國內稅的辦法找出解決方案，應對歐洲的碳排關稅。」

戈雅說：「因此，如果我們在印度本地徵收這類稅款，並將其用於綠能轉型，就可間接幫助同為出口商的企業轉向潔淨能源並降低成本，也不需繳交額外的『碳邊境調整機制』（CBAM）費用。」

「碳邊境調整機制」是歐盟對銷往當地的高碳排產品，依製程的碳排量，訂出進口商需申報並採購相對應的CBAM憑證，產品才能進入歐盟。非歐盟的生產商只要提供產品在原國家已支付當地碳價相關費用的證明，即可抵銷歐盟CBAM憑證的採購費用。