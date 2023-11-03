新北市烏來信福路上的一間鐵皮倉庫，今天（3日）下午4時許，發生火警，消防隊獲報立即派遣大量人車前往，到達時確認屋內並無人員受困，但是因為山區水源不足，目前已經阻隔延燒，火勢於下午5時許撲滅後進行殘火處理，詳細起火原因還有待調查。

烏來山區的鐵皮倉庫，不明原因起火全面燃燒。（民眾提供）

據了解，烏來山區這間鐵皮倉庫置放模板與建材，面積約20坪，消防隊到達時已經全面燃燒，消防隊立即破壞鐵捲門，佈水線進入搶救，所幸這起火警無人員傷亡，詳細起火原因還有待釐清。