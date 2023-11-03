中華民國志願服務協會辦理象徵全國志工最高榮譽的「金駝獎」選拔，志工服務年資達22年9個月、服務時數超過2萬5000小時的屏東基督教醫院志工劉明和獲得殊榮。

現年66歲被屏基急診醫護暱稱「劉叔」的劉明和，從1999年就開始在屏基急診室從事志願服務迄今已經24年，與急診醫護一起經歷各種意外事故、SARS、新冠病毒肺炎等考驗，即便醫院考量新冠肺炎疫情風險，曾一度暫停全院志工服務，劉明和依舊不改其志、不畏病毒威脅照常到班。

甚至在疫情爆發初期，防疫物資缺乏之際，還自掏腰包捐贈200副防護面罩給醫護人員使用，與醫護一同站在抗疫第一線。

醫院急診室的步調快、壓力大，劉明和說在急診做志工要眼明手快、主動出擊，因為急診講求快，不能呆等醫護人員交辦工作，自己要找事做，所以協助就診民眾血壓量測、推送病床定位、扶持病人移位、幫家屬或不識字病人辦理掛號手續與填寫資料、接聽檢傷處電話等，都能看到他的身影。

劉明和忙進忙出減輕第一線醫護人員的工作量，使醫護能專心致力於醫療處置。就曾有屏基行政值班主管感嘆說「志工都比我還熟悉要幫忙做什麼」。

自民間企業退休後，屏基趕緊徵詢劉明和是否願意轉任急診助理員，急診護理長陳美錚直言「劉叔是很重要的存在，我們還沒開口，只是一個眼神，劉叔馬上就知道我們的需求」，由此可見劉明和是急診醫護不可或缺的最佳幫手。

工作之餘都在「做志工」，劉明和不僅在屏基，捐血站、紅十字會、交通隊、創世基金會都有他服務的身影，曾於消防局擔任義消超過十年，是消防局第一批培訓的緊急救護技術員，經常跟隨救護車出勤協助救護工作，直到60歲退休。

過去因家人曾接受輸血，此後劉明和固定捐血及血小板，總計捐血1063次。儼然把「做志工」融入到骨血，且榮獲全國衛生福利志工特殊貢獻獎、中華民國志願服務協會三等獎章、內政部志願服務金牌獎、中華民國志工總會模範志願服務家庭金質獎等十多項獎項肯定，這次再獲得全國志工最高榮譽「金駝獎」可說是實至名歸。