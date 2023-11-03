台北市台大醫院旁候車涼亭今（3日）上午10時許發生一起恐怖意外，一名91歲陳姓老翁駕車載著妻子準備到醫院就診，行經常德街1號時突然整台車爆衝，直接撞進一旁涼亭，造成現場2名女子受傷送醫，所幸並無大礙，而整段驚悚過程全被路口監視器所拍下。據了解，陳翁駕照早已被註銷，等於是無照駕駛釀禍。

從監視器畫面可以看見，當時醫院門口人車眾多，陳翁開著自小客車在路口轉彎準備駛進醫院，怎料方向盤卻未及時回正，且不斷加速，整台車在地上畫出半圓，接著往涼亭猛衝，造成部分柱體斷裂、現場2名女子也被波及，1人頭部擦挫傷、另1人肢體擦挫傷，所幸經送醫治療後均無生命危險。

警消獲報到場，對91歲陳姓老翁進行酒測，其酒測值為0，陳翁表示當天是要送妻子到台大就診，行經事發地點時，不慎將煞車當成油門踩下，導致車子直接撞上涼亭，詳細肇事責任歸屬仍待警方進一步釐清。

據了解，陳翁已屆高齡91歲，必須3年換發1次駕照，但經警方查詢系統，發現陳翁駕照早就被註銷，註銷原因未顯示，與一般逾期情況並不相同，因此陳翁等於是無照駕駛釀禍。