雲林縣的社區營造風原本就興盛，在縣府鼓勵成立「長青食堂」推波助瀾下，社區活力充足、觸角深遠，不少村落都是老、中、青、小4代同樂，45個社區明（4日）將於林內鄉紫蝶公園展現社區趣味，最受歡迎的美食品嚐也有上百種。

古坑鄉大埔村也是雲林縣知名的社造金牌社區。（周麗蘭攝）

古坑鄉高林社區高齡人口占23％，年輕總幹事盧育琳帶動下，每天有40名長者出門學習新知、運動、做手工藝，社區產業原本只有筍乾，如今也多了手工藝，全都是利用當地的竹林、龍眼枝。

古坑鄉高林村社區活力旺，年輕總幹事盧育琳（中）帶動下，高姓班長（左）收集竹子、木頭，加以整理、烘烤、上油；熟稔甲骨文的村民老師高德順（右）指導長者們寫字，一幅幅心靈雞湯作品就誕生了。（周麗蘭攝）

盧育琳說，高林村內竹子最多，在不浪費地球資源、化資源為黃金的初衷下，高姓班長收集竹子、木頭加以整理、烘烤、上油，甲骨文老師高德順指導長者們寫字，一幅幅心靈雞湯作品就誕生了。

高林村是今年受縣府文化觀光處之邀，4日要在林內鄉紫蝶公園展示社區成果的單位之一，現場將有各社區、公所、專案單位參與，除有社區工藝可欣賞，也有上百種銅板社區美食，紙戲人說故事、巷仔內戲台活動也同時進行。

文觀處長陳璧君表示，今年社區美食特別邀請新住民媽媽們展現母國料理，包括大陸永春麥丸、柬埔寨炸芋春捲、四川麻辣蛋、印尼大蝦餅等，本地的社區美食也琳瑯滿目，鮮筍肉包、手工饅頭、醬筍蛋、古早味清涼青草茶、營養豆包三明治、吃飯擔油飯、傳滷肉配方雞絲滷肉飯、海豐鯛蜊湯、溫暖人心窯烤麵包、高林筍乾爌肉飯、枋南詔安紅龜粿草阿粿、脆口泡菜炒豬肉等。

今年文觀處舉辦9條社區特色遊程，8條一日遊、1條二日遊，帶領遊客深度體驗挖掘豐富社區故事、文化歷史、農漁產業、生態景觀，目前尚有西螺埤頭產業體驗深度遊程、元長花生田裡玩還有名額。