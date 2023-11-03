李玟（CoCo）7月離世後，親友和粉絲至今仍相當悲痛，大姊李秋林和二姊李思林日前接受陸媒訪問，透露她生前曾試圖輕生，因此從那時家人們就寸步不離，也提到李玟2017年發現布魯斯出軌後，就立了遺囑，不是因為身體出狀況，是因為婚姻問題才立的。

李秋林和李思林接受鳳凰網娛樂《非常道》的採訪，提到李玟最快樂放鬆的時刻就是唱歌，而在她離世前一天，李玟還邀姊妹們、媽媽、朋友一起唱歌，因此她們都覺得當時李玟其實沒有情緒低落。

李思林也透露，李玟在家裡是沒有異樣的，出事當天還好好地吃了午餐，但她因為工作要出門一趟，李玟還開心對她說「我愛你」，不過李思林也表示在李玟出事前5天，她就曾服用過量的安眠藥被送醫急救，家人也嚇到寸步不離，時刻守在她身邊。

其實，李玟輕生前就和老公Bruce斷聯兩周，因此2個姊姊都感覺妹妹是希望Bruce來看她，不過李秋林大姊透露，當時她有打給Bruce的助理，但Bruce正在去機場的路上，助理還問「要不要叫他回來」，這讓李秋林很傻眼「其實我心裡想，這個你不應該問我，我說你們自己決定吧，你就告訴Bruce說她現在在醫院吧。」而Bruce到最後也沒回來探望。

而李思林透露她本來感覺李玟不是真的要尋死，但覺得不太尋常，所以家人24小時盯著她，不過李秋林表示李玟第一次輕生醒來後，第一句話就說「我怎麼還看到你們」，她才意識到妹妹有輕生傾向。

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