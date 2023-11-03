國民黨提藍白合新方案 郭正亮爆玄機：不如擲筊更直接 @ChinaTimes

針對藍白合議題，國民黨主席朱立倫提出，所有國民黨、民眾黨的立委提名人投票，選出總統參選人，輸的當副手；民眾黨總統參選人柯文哲堅持採用全民調方式， 贏的代表參選總統、輸的做副手，柯文哲願接受擔任副手。前立委郭正亮表示，國民黨提這方案，一定是政黨投政黨，結果想也知道；如果把國民黨基層組織的競爭力量納進來，加權以後的比賽規則，也不能夠讓人家覺得已經贏定了，那不如擲筊更直接。

郭正亮今(3日)在政論節目《新聞大白話》中表示，任何比賽規則，要讓雙方有贏的機會，像立法院投票，國民黨有哪一次跑票，不記名也沒有跑過票，因此至少90％會投給侯友宜，很多國民黨區域候選人不一定認識柯文哲，可是他們多少都會認識國民黨的人，侯友宜跑了一圈，基本上他們都認識。這個一定是政黨投政黨，結果想也知道。

郭正亮接著指出，柯文哲不可能依靠50％來扳回，因為他和侯友宜的民調差距很近，《TVBS》民調，侯友宜只輸1個百分點，誤差一般算3％，也就是全民調減3％，就是這個方案。而國民黨的組織兵強馬壯，地方的議員很多，有造勢催票的功能，所以願意在民調讓3％，資深媒體人趙少康則認為要讓5％。

郭正亮表示，誰當正的，他都沒意見，不然連他都被罵。 如果把國民黨一直強調基層組織的競爭力量，把它納進來，但加權以後的比賽規則，也不能夠讓人家覺得就已經贏定了，那還參加什麼，不如擲筊更直接。他強調，只要藍白不合，就注定民進黨總統參選人賴清德90％以上當選，這就是現實。