桃園市龍潭大池吊橋2020年原地重建完成，全彩燈光是大池夜遊亮點，去年7月吊橋遭雷擊影響，主索燈光受損，且兩側橋塔部分漆面剝落，觀旅局啟動整修計畫，11月6日起將封橋整修，將圓點燈換成條狀燈，並重新粉刷塔柱，吊橋與周邊引道預計封至12月31日再開放。

龍潭觀光大池為桃園知名景點之一，每年端午都吸引大批遊客觀賞刺激龍舟賽，橫跨大池全長132公尺的吊橋，是許多人對龍潭的共同記憶，過去斥資約1.5億重建吊橋並建置觀光環境，讓龍潭大池吊橋風華再現，全彩的燈光秀也吸引民眾到此散步夜遊。

觀旅局觀光技術科長張兆斌指出，龍潭大池吊橋去年7月遭遇雷擊，導致吊橋主索上的燈光受損，考量其他燈光也需換新，另兩側橋塔漆面也有剝落狀況，便啟動「龍潭大池吊橋燈光照明修繕及塔柱重新粉刷工程」，要將現有的圓點燈更換為條燈，光線看起來較連續，顏色同樣全彩，並透過軟體控制變化燈光，順道替塔柱重新上白色漆，整修總經費約1千萬元。

張兆斌表示，龍潭大池吊橋過去完工後帶來觀光人潮，帶動周邊商圈觀光效益，市府也在地景藝術節與世界客家博覽會圓滿落幕後，執行階段性整修，之後吊橋燈光將呈現更浪漫的氣氛，同時橋塔也會煥然一新，帶動龍潭夜間觀光經濟。