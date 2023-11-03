台灣好基金會昨（2）日發出公告，在台東經營13年的「鐵花村音樂聚落‧慢市集」將在年底熄燈，因鐵花村近年來已成為台東知名景點，突如其來的消息讓不少網友錯愕，不過這次的「熄燈」其實並非整個鐵花村都將消失，目前只有「鐵花村音樂聚落‧慢市集」將結束營運，其餘包括鐵道藝術村、鐵花路市集等都會繼續經營。

台灣好基金會昨日表示，2010年7月31日正式成立鐵花村，至今已超過13年，成為台東生活與旅遊觀光的重點，除了音樂展演活動外，也擔負起培育部落年輕人的責任，如今已為台東完成翻土打底的工作，因此鐵花村將於2023年12月31日正式畫下圓滿句點。

台灣好基金會執行長李應平則強調，與外傳的經濟及觀光人潮因素撤出台東無關，台灣好基金會主要是與在地鄉親找到好的方式及方法，未來會更深入的紮根，持續在屏東、苗栗、池上等地方繼續努力，而鐵花村對當地已經達到帶動效能，也發揮得非常好，謝謝大家對鐵花村的支持與愛護

雖然消息曝光後讓網友們相當震驚，不過其實台灣好基金會進駐後，周邊聚落逐漸形成，此次熄燈的部分只有「鐵花村音樂聚落‧慢市集」，雖然包括最經典的小藍屋和表演舞台在內，但其餘如鐵道藝術村、鐵花路市集、微光集及波浪屋等，都會由台東縣府持續營運。