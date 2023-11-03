在以色列大規模空襲下，加薩走廊處處可見斷瓦殘垣的末世景象。

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）10月7日對以色列發動突襲，震驚各界，也引爆以軍對加薩走廊史無前例的打擊。愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）今（3）日接受訪問時表示，以色列的襲擊行動「接近報復」，這也是歐盟領袖迄今對所發出的最嚴厲批評。

綜合路透社、愛爾蘭電視電台（RTE）報導，瓦拉德卡目前正在南韓進行訪問，面對記者問及以色列的軍事行動時，他先是肯定以方「有權利捍衛國土、追擊哈瑪斯」，但他也批評，以軍的所作所為「已經超過自衛程度，更像是報復」，而這麼做「無法擔保以國未來的自由與安全。」

瓦拉德卡補充說，雖然他相信以色列會參考盟友的建議，但那恐怕僅限於英、美、德等「知心好友」，愛爾蘭雖是邦交國，但對巴勒斯坦問題的立場與多數西方國家不同，恐怕無法獲得以色列的好感。但他強調，無論如何，愛爾蘭依舊在聯合國、歐盟佔有一席之地，也將持續向巴勒斯坦提供人道援助。

在哈瑪斯綁架的200多名人質中，已確認有1名愛爾蘭公民，另外還有30多人受困在加薩地區。截至目前為止，哈瑪斯只釋放了4名人質，另有1人被以色列軍隊救出。根據哈瑪斯的說法，以色列空襲已造成至少7名人質喪生。