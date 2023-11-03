新北市議會民進黨團昨（2）日在新北市議會進行總質詢時，與新北市府互不相讓，一片混亂。今天雙方各退一步，民進黨團同意撤掉新北市長侯友宜人形立牌，新北市代理市長劉和然則率市府團隊致歉，議會繼續進行。

新北市府今發新聞，強調市府團隊向來尊重議員職權，認為民進黨團昨日作為不尊重侯友宜與市府團隊，對此感到遺憾。

新北市府說，昨天總質詢時，劉和然不斷呼籲府會應相互尊重，為求對新北市民克盡說明施政成果的責任與義務。

今天在民進黨團表達願意撤下備詢台上的市長人形立牌後，劉和然率局處首長，向副議長和議會以及市民，為前一日未能如程序上台備詢報告而表達歉意，局處首長隨後也依議員質詢議題所需上台備詢。

新北市府強調，府會需要相互尊重，新北市政才能順利推進，盼府會共同為新北市的發展齊盡努力。

新北市府另指出，對於議員關心市府行程通知用詞，市府表示對外發布的行程，皆以「副市長」為劉和然副市長之職稱，後以括號加註代理市長，為方便媒體朋友辨識該活動性質為代理侯友宜市長出席行程。

另外對於昨天民進黨團抨擊新北市府局處新聞稿有時針對綠營的辛辣發言，新北市府回應是市府同仁依職責，針對新北市政及市府團隊遭到有心人士不實攻擊，向社會大眾極力說明澄清。

新北市府舉例，囤房稅新聞稿是為回應某立委參選人發聯名新聞稿聲稱「新北市居住正義打假球」，局處方發稿說明市府力推囤房稅的狀況，呼籲發稿攻擊者勿抹滅市府同仁推動囤房稅的努力。

新北市府表示，又如某黨發言人稱新北市政荒廢，市府發稿反駁澄清，說明各項市政亮點的同時，也呼籲對方不要昧著良心說話。

新北市政府強調，市府向來秉持行政中立，戮力捍衛所有公務人員的努力成果與新北市的名譽，都是依據事實情況，就事論事，不分任何對象若是抹黑新北市，市府都會以市民利益為先，捍衛新北市的名譽到底。