國立高雄師範大學，於3日在和平校區運動場舉辦創校69周年校慶慶祝大會暨運動會。今年主視覺為「69翻轉 高師大好」，由新任校長王政彥主持，邀請義守大學校長古源光、樹德科大副校長郭輝明及多位擔任國、高中校長的傑出校友蒞臨出席，其中以體育學系及運動競技與產業原住民專班學生帶領全校師生員工，以大會操活絡筋骨作為開場。

校慶活動最吸睛的創意啦啦隊競賽，各系均發揮創意，卯足全力展現特色。在激烈競賽下由藝產班摘冠，美術系及教育系分獲二、三名；語文班、生科系及英語系則分別榮獲最佳精神獎、創意獎與造型獎。此外，趣味競賽、健走活動、拔河冠亞軍賽以及最刺激的大隊接力，參賽者均全力以赴，賽事激烈緊張有趣。最後校慶典禮尾聲，由校長頒發各競賽獎項，為高師大生日慶典畫下完美句點。

校長王政彥致詞表示，高師大創校69年來不斷蛻變茁壯，如今已同時是培育優良師資及社會多元人才的雙核心大學。今年更以聯合國揭示的永續發展目標SDGs為本，提出行動策略「TAKE」（Teaching、Administration、Knowledge、Extension），連結「教學、行政、研究、推廣」四大面向，師生共同努力，使高師大成為深耕在地、接軌國際、傳承師範價值、善盡社會責任的優質學府。