無論一個人多有實力，終究會遇到落魄的時候，或是不得意的狀況。《搜狐網》分享3個碰到挫折時從不向人求助的星座，他們生來就很孤傲，懂得自力更生，就算落魄也不會低頭，讓人非常佩服。

▎水瓶座

水瓶座給人處事圓滑的印象，無論何時都笑嘻嘻，不過這其實是的偽裝方式，就算心裡難過或受委屈，依舊保持微笑，水瓶座性格較強勢，不願意讓別人看見自己脆弱的一面，每當承受的痛苦越大，笑聲也就越大，由於太在乎尊嚴，所以活得很孤傲，遇到問題從不向人求助，總是一個人解決，是人生中的強者。

▎獅子座

獅子座在人群裡表現熱情，而且樂於助人，不過私底下卻很倔強，又非常愛好面子，處於狼狽情況時，完全不需要別人憐憫，若有人給予協助，反而會被獅子座認為是施捨，他們能力非常強，因此很有自信，但難免會遇到挫折，這時會選擇硬撐，就換傷痕累累也無所謂，最終殺出重圍，累積經驗成為佼佼者。

▎天蠍座

天蠍座喜歡低調的生活，刻意隱藏自己，不想要被人摸透，總是給人神秘的印象，但這其實是他們的保護色，在社交場所中通常不主動攀談，不想熱臉去貼冷屁股，獨自一人時內心有很多獨白，天蠍座相當獨立，從來不奢求別人的幫助，遇到問題就自己解決，並從中獲取經驗，因此變得越來越強，對外總是表現出王者姿態。