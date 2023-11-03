高雄的亞洲新灣區可以說是目前網路熱蒐的景點之一，位於亞洲新灣區中心點的漢神百貨，特別舉辦「2023年亞灣攝影大賞」，公開徵求以亞灣為主題的攝影作品，並邀請高雄市政府新聞局項賓和局長、義守大學國際傳媒與娛樂管理學系曾士杰教授及曾任平面媒體攝影記者、獲卓越新聞獎等多項大獎的影像工作者吳柏源擔任評審，在百餘件的參賽作品中選出前三名及十七幅佳作，除了頒發獎金之外，也將這二十幅攝影佳作陳列在三個樓層，讓來逛街的民眾也可以欣賞璀璨多變的亞灣美景。另外，漢神百貨也特別邀請兩位高雄在地的平面攝影記者，將他們眼中的高雄美景作品，集結成「高雄風華攝影展」，讓消費者透過他們專業的鏡頭，感受高雄多面向的美麗。

前三名的參賽者來到漢神百貨，除了從漢神百貨蔡秀惠店長手中領取獎金之外，更與他們傑出的作品合影留念。（圖／漢神百貨）

自2003年起開發的亞洲新灣區Asia New Bay Area，是高雄產業轉型最重大的建設，隨著高雄展覽館、高雄流行音樂中心及高雄港埠旅運中心等新建設陸續完工，高雄港埠天際線已經全然改觀，亞洲新灣區也成為高雄市的重要地標之一。亞洲新灣區的繁華日盛，近在咫尺的漢神百貨可說是親眼目睹，因此特別企劃此次「2023年亞灣攝影大賞」，希望邀集職業及業餘的攝影者，以相機或手機的鏡頭記錄下亞洲新灣區的美麗風光，讓更人能看見這個足以傲視世界的新景點。

二十幅攝影佳作陳列在三個樓層，讓來逛街的民眾也可以欣賞璀璨多變的亞灣美景。（圖／漢神百貨）

此次攝影大賞至截止日為止共募集了百餘件的作品，內容包括了亞灣區最具特色的港灣和海音館、高雄展覽館和高雄總圖等特色建築結合成的美麗景觀外，也有記錄了在亞灣舉辦的台灣燈會和媽祖駐港等盛事畫面，可說是美不勝收。前三名分別可獲得漢神禮券一萬元、八千元及六千元的獎金，近日特別邀請前三名的參賽者來到漢神百貨，除了從漢神百貨蔡秀惠店長手中領取獎金之外，更與他們傑出的作品合影留念。獲得第一名的曾先生表示，自己長期以影像記錄高雄包含亞灣的變化，非常高興可以獲得此次大賞的肯定。為了讓更多的民眾可以欣賞到這二十幅優秀作品，漢神百貨特別以融入樓面陳列的方式，將作品分散陳列於5F、6F及7F的手扶梯口，這項亞灣攝影大賞的入選作品展和在8F活動會館的「高雄風華攝影展」將展出到11/12(日)為止，歡迎有興趣的民眾把握機會前往欣賞。