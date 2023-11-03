在以色列工作的泰國勞工遭到哈瑪斯綁架，泰國外長前往卡達和埃及尋求幫助。泰國外交部指出，卡達在區域中是重要的協調角色，卡達認為，泰國人可能會在哈瑪斯下一波釋放的人質中。

根據泰國勞動部資料，以色列約有3萬名泰國勞工，大多從事農業，是以色列農業相關產業的重要勞動力，這些泰國勞工成為以巴衝突的無辜犧牲者，自從巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）10月7日從加薩地區（Gaza）大規模突襲以色列以來，死傷數字每天不斷上升。

根據泰國外交部統計，目前已有32名泰國人死亡、19人受傷和23人被綁架。泰國政府近日不斷安排撤僑班機讓在以色列的泰國人返國。

泰國副總理兼外交部長班普里（Parnpree Bahiddha-Nukara）10月31日和11月1日訪問卡達和埃及，並分別和卡達、埃及和伊朗的領導人或外長會面，希望尋求這些國家的幫助，讓被綁架的泰國人可以盡快獲釋。

班普里今天在外交部舉行記者會說明此行內容表示，就目前管道獲知的資訊，哈瑪斯相關的團體不只一個，因此可能需要好幾個談判管道，這3國都承諾會全力協助讓泰國人質獲釋，也希望泰國支持停火，因為以色列和哈瑪斯雙方越早停火，人質就會越早被釋放。

泰國外交部也發布新聞稿指出，卡達對以色列和哈瑪斯都有溝通管道，因此在區域中具有很重要的協調角色，卡達認為，在下一波哈瑪斯釋放的人質中，泰國人可能在第一批獲釋名單上；伊朗則承諾會再向哈瑪斯提起釋放泰國人的議題；埃及則承諾一旦泰國人獲釋，願意協助他們從拉法關卡（Rafah border crossing）離開。