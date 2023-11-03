民進黨總統參選人、副總統賴清德今天指出，不管藍白合不合，「賴清德都是最好的選擇」，敬請社會大眾可以票投賴清德；至於外界關注的副手人選？他表示，等不分區立委名單公布後，就會宣布副總統人選，「時間到了，大家就會知道！」

賴清德今天下午在民進黨立委陳素月陪同下，到彰化縣員林市東山振興廟參拜前針對藍白合等問題回應說，不管藍白合不合，「賴清德都是最好的選擇，因為賴清德最能夠守護中華民國台灣的國家利益！」

他強調，在台商在中國大陸發生政治危機的時候，他是最早公開來支持的。未來他會讓國家成為台商的後盾，來保護台商，讓台商能做最安全最好的發展。

他表示，台商跟台灣是國際企業最好的選擇，不管是科技產業是國際長期的好夥伴，或是科技業者是蘋果等國際大廠的好夥伴，這都是台灣的軟實力，未來他會支持台商能夠更加國際化，能夠跟國際級的大廠做更緊密的結合。

他也會協助台灣與美國跟日本建構1條值得信賴的產業鏈，讓台灣跟台灣的企業能夠持續發展進步，也就是要讓企業更加國際化，也讓台灣更加國際化，讓台商是世界的台商，台灣是世界的台灣，他會朝這個目標來努力。

針對媒體問到副手人選及民調等問題，賴清德說，不分區立委的名單公布後，就會來公布副總統人選的名單，敬請大家能夠支持；他認為自己的民調會在45％以上，不會有低於35％，而有棄保的現象產生。