台北市前市長、民眾黨主席柯文哲，日前表示自己吃飯從來沒有廚餘，並強調自己若說服北市民吃飯都不留廚餘，就不需要花10億去蓋廚餘處理廠，引發各界議論。對此環保局長吳盛忠表示，台北市每日廚餘仍有160噸左右，目前已將生質處理廠列為淨零碳排轉型計畫中並編列預算，預計於明年啟動相關程序。

社民黨台北市議員苗博雅3日質詢時，指出台北市至今每年仍編列1700萬預算處理廚餘，包含將廚餘送到外縣市堆肥，或是用於處理有機廢棄物。苗博雅也細數，柯文哲任內2015年時，時任環保局長劉銘龍表示，要推動「第三次垃圾革命」，並設立首座生質能處理廠；2017年環保局工作報告時則表示，2019年發包、2021年完工，「我像是夢一場，現在2023年了還沒蓋完？」

苗博雅直言，至今還沒蓋出來的生質能處理廠，當時就已經花了1446萬預算評估，「柯文哲說他擋下來，我不認同，因為一開始是他提出來的，但卻又做不出來，反而說『台北市不需要這個東西』。」苗博雅說，議會明明同意他去做，是他自己擋掉，並追問吳盛忠台北市需不需要？

對此吳盛忠回應，廚餘處理一定需要，一個做肥料化，或者是能源化，大概就這兩條路。在淨零碳排的轉型過程中，環保局就有提出生質廠的設立，目前也有編列預算，明年起會啟動相關程序。

吳盛忠近一步說明，目前環保局規劃要針對內湖焚化爐做轉型，轉換成綠能園區，除了生質廚餘外，焚化爐的部分也會做改進，提升發電效率，從原有10％提升到25％，除了發電能賣錢以外，對國家的再生能源貢獻也有一定幫助。

苗博雅則表示，確定要做就認真去做，「不要像以前柯文哲一樣，口號喊得那麼高，最後要訓練市民把廚餘都吃下去，我不認同這種把頭埋在沙子裡的鴕鳥心態。」